Путин: В США готовят Майдан против Трампа

Путин: В США готовят Майдан против Трампа

Путин: В США готовят Майдан против Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

У российского президента складывается впечатление, что некие силы "потренировались" в Киеве и готовы устроить Майдан в Америке.

В США определенные силы хотят устроить "Майдан" в стране, чтобы подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, заявил российский президент Владимир Путин.

"Складывается впечатление, что они "потренировались" в Киеве и готовы устроить "майдан" в Америке, лишь бы не дать республиканцу вступить в должность", – цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, элиты, выступающие против Трампа, ставят перед собой как минимум две задачи. Первыя из них - подорвать легитимность избранного президента США.

Вторая задача, как говорит Путин, "связать вновь избранного президента по рукам и ногам" в выполнении обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.

Также на пресс-конференции Путин назвал компромат на Трампа бредом.

Отметим, о намерении бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа заявили уже 22 конгрессмена-представителя Демократической партии.