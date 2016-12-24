Пять городов Донецкой области помогли своим водоканалам рассчитаться по долгам

Источник: ДТЭК

5 городов Донецкой области – Мариуполь, Краматорск, Славянск, Очеретино и Угледар будут с водой. Мэры этих городов, должники-водоканалы и энергетики нашли компромиссные решения по погашению задолженности. Городские власти окажут финансовую помощь местным водоканалам, чтобы оплатить долги жителей за воду. Водоканалы рассчитаются напрямую с энергетиками за часть долга «Воды Донбасса». ДТЭК Донецкоблэнерго призывают другие города области последовать примеру такого конструктивного решения многолетней проблемы цепочки долгов, чтобы также избежать прекращения электроснабжения.

Напомним, долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» перед энергопоставщиком достигли катастрофической суммы – 1,5 млрд грн. Ежемесячно они увеличиваются на 55-60 млн грн. «Воде Донбасса» в свою очередь должны водоканалы за поставленную им воду. Поэтому и возник этот взаимный круг неплатежей. Как сам водовод «Вода Донбасса», так и водоканалы годами не предпринимали никаких действий, чтобы остановить катастрофическое накопление долгов и оплачивать потребляемую электроэнергию. Энергетики вынуждены идти на крайние меры по прекращению электроснабжения должнику, чтобы остановить эту цепочку. Чтобы не допустить отключения водоканалов от энергоснабжения, 15 декабря 2016 года на совещании в Донецкой ОВГА первый заместитель председателя Евгений Вилинский обратился к мэрам городов и руководителям районных администраций с предложением оказать финансовую помощь водоканалам городов и районов для расчетов за потребленную жителями города воду в счет перевыполнения планов поступления денежных средств в бюджеты городов и районов. В свою очередь, полученные от местных водоканалов средства коммунальное предприятие «Компания Вода Донбасса» сможет направить на частичное погашение задолженности за электроэнергию. 5 городов области услышали призыв руководства области спасти ситуацию и начать разрешение многолетней проблемы долгов водовода.

«Согласно действующему законодательству энергоснабжающая компания не имеет права осуществлять безоплатный отпуск электроэнергии, - отметил директор по продажам ДТЭК Донецкоблэнерго Александр Северин, - поэтому обязана принимать все меры по обеспечению расчетов за электроэнергию, в том числе и отключение должников от электроснабжения. Сегодня ряд городов нас услышали и готовы на финансовую помощь водоканалам, а сами водоканалы на переуступку долгов. В Мариуполе, Краматорске, Славянске, Очеретино и Угледаре отключений не будет. Жители этих городов должны быть благодарны своим мэрам, которые проявили свою гражданскую позицию и поддержали свои громады. Призываем руководство других городов тиражировать их пример, чтобы также закрыть вопрос с прекращением поставок электроэнергии «Воде Донбасса».