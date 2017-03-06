Рабинович: "Конкуренция антикоррупционных органов в стране может дать результат"

Источник: Українські новини

Об этом заявил в передаче "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Журналисты проекта "Громадське" подсчитали, что размер средней взятки в стране в десять раз превышает размер средней заработной платы. При этом в Украине наибольшее количество антикоррупционных организаций среди всех стран Восточной Европы. Вероятно, поэтому в мировом рейтинге коррупции Украина занимает 131 место.

"Когда одно антикоррупционное бюро, второе бюро, третье бегают друг за другом, то это ни к чему хорошему не приводит. Но в наших условиях существование организаций, которые хоть чуть-чуть конкурируют, может быть, даст какие-то плоды. Нам с трибун постоянно рассказывают, что все поменялось и жить стали по-другому, но мы-то с вами знаем: все это не так", – говорит парламентарий.

В качестве примера работы власти в стране политик наводит недавнее заявление спикера парламента Андрея Парубия.

"Выступил Парубий со словами "наконец-то мы этого достигли". Я подумал, наконец-то что-то сделали для страны, а оказалось – заработала виртуальная экскурсия по Верховной Раде. Вот и все, что сделала эта власть. Кроме уничтожения парламентаризма, вранья своей стране и своему народу. Взятка – это результат неработающей системы. Люди дают взятки тогда, когда не работают государственные институты", – продолжает Вадим Рабинович.

По словам депутата, отсутствие реформ в стране и ухудшение уровня жизни может привести к массовым акциям протеста.

"Наша власть не замечает, что хор недовольных людей может превратиться в землетрясение. Хор людей, которые за свой труд не в состоянии прокормить семью, может вызвать землетрясение. А вот что послужит толчком к этому землетрясению, мы с вами не знаем", – резюмировал лидер партии "За життя".

Напомним, что Вадим Рабинович призывает власть назначить дату досрочных выборов в Верховную Раду.