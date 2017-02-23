Рада согласилась запретить применение "закона Савченко" к осужденным за тяжкие преступления

Источник: Українські новини

Верховная Рада намерена запретить применение "закона Савченко" (закона о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. За принятие за основу законопроекта №5259 проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, "закон Савченко" может применяться только за преступления небольшой и средней тяжести.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, при рецидиве преступлений "закон Савченко" также не применяется.

Автором законопроекта является Кабинет Министров.

Как сообщали Українські Новини, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник выступает за отмену "закона Савченко".