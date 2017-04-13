Рада уволила главу Фонда госимущества

Источник: КорреспонденТ.net

В Верховной Раде прогосовали за увольнение Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.

"За" проголосовали 242 народных депутата. При этом Рада не стала назначать нового главу Фонда.

Соответствующий законопроект был подан главой комитета по вопросам экономической политики Андреем Иванчуком.

Как известно, Игорь Билоус подал в отставку два дня назад. По его словам, он принял это решение самостоятельно.

Тем не менее, еще в марте премьер-министр Владимир Гройсман предложил уволиться руководству Фонда госимущества. По его словам, ФГИ в полном составе неэффективно управляет госимуществом и от этого государство теряет миллиарды гривень.