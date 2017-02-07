Райхель: Немецко-французский вариант "дорожной карты" лежит посредине между российским и украинским

Источник: 112.ua

Немецко-французский вариант "дорожной карты" реализации минских соглашений лежит примерно посредине между российским и украинским. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Немецко-французская версия лежит примерно посредине между российской и украинской. Для нас очень важно, чтобы конечной целью всего минского процесса стало полное восстановление Украиной своего суверенитета. Это и есть конечным пунктом всех наших дипломатических усилий. Другого пути достичь восстановления, помимо дипломатии, нет. Военный путь решения проблемы Донбасса невозможен", - отметил он.

При этом Райхель пояснил, что "дорожная карта" - это путь с обозначением последовательности выполнения самых спорных пунктов соглашения. "Украинская сторона хочет, чтобы, в первую очередь, были обеспечены вопросы безопасности, второе - чтобы был возобновлен контроль над регионом и выход на границу, и только потом возможно проведение местных выборов и обеспечение предоставления особого статуса. Российские требования полностью противоположны. Они видят это так: сначала предоставляется статус, проводится амнистия, выборы, и только потом ведутся переговоры о выводе войск и предоставлении Украине контроля над границей. Если бы удалось создать и подписать устраивающую все стороны "дорожную карту", то это был бы большой прорыв", - сказал он.

Ранее в Германии констатировали невыполнение сторонами конфликта на Донбассе практически всех пунктов минских соглашений. Поводом для этого стала эскалация конфликта в Авдеевке.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Сейчас из города эвакуированы около трех сотен человек.

В результате боевых действий были обесточены питающие город теплом и водой Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. Ремонтные бригады неоднократно пытались приступить к восстановлению энергоснабжения, но были вынуждены прекращать их в связи с обстрелами.

По состоянию на утро 7 февраля в Авдеевке к централизованному электроснабжению подключены все жители города. Не было электроснабжения в 3 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Каменка, с. Веселое и с. Петровское), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.