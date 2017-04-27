Раскраску арки Дружбы народов заблокировали

Источник: КорреспонденТ.net

К арке, которую раскрашивали к Евровидению, прибыли неизвестные.

В Киеве группа неизвестных, которые назвали себя Правым сектором и Свободой, заблокировали раскраску арки Дружбы народов. Об этом сообщает Цензор.

На месте также находится полиция.

Вместе с тем, подрядчик, который заклеивает арку цветными лентами, временно приостановил работы до завтра.

"Будем ждать решение КМДА", - сообщил подрядчик.

После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.