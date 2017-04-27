Раскраску арки Дружбы народов заблокировали
Источник: КорреспонденТ.net
27.04.2017
К арке, которую раскрашивали к Евровидению, прибыли неизвестные.
В Киеве группа неизвестных, которые назвали себя Правым сектором и Свободой, заблокировали раскраску арки Дружбы народов. Об этом сообщает Цензор.
На месте также находится полиция.
Вместе с тем, подрядчик, который заклеивает арку цветными лентами, временно приостановил работы до завтра.
"Будем ждать решение КМДА", - сообщил подрядчик.
После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.
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