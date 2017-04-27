Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Раскраску арки Дружбы народов заблокировали

Источник: КорреспонденТ.net

27.04.2017

К арке, которую раскрашивали к Евровидению, прибыли неизвестные.

В Киеве группа неизвестных, которые назвали себя Правым сектором и Свободой, заблокировали раскраску арки Дружбы народов. Об этом сообщает Цензор.
 
На месте также находится полиция.
 
Вместе с тем, подрядчик, который заклеивает арку цветными лентами, временно приостановил работы до завтра.
 
"Будем ждать решение КМДА", - сообщил подрядчик.
 
После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.
 
Поделиться:
Монетизацией субсидий Кабмин отвлекает народ - КлименкоПротив "Ашана" и Peugeot открыли дело из-за Крыма