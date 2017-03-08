Расстрел авто в Киеве: появились подробности

Источник: КорреспонденТ.net

Жертвой киллера в центре Киева стал бизнесмен из Одессы Александр Ряжев, сообщает Обозреватель.

Как сообщает издание, мужчина получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. Он умер по дороге в больницу.

По информации издания, вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей - сын Дима (5 лет) и дочь Настя (8 лет). Так как целью стрелка был Ряжев, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены не смертельно.

На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм. Продолжают работу правоохранители.