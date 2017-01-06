Источник: 112.ua

Американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве" России в президентские выборы в США.

"Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США", – говорится в документе.

По версии авторов доклада, задачей России было подорвать "веру народа в демократический процесс в США" и навредить репутации госсекретаря Хиллари Клинтон и ее "потенциальному президентству". Разведка США обвинила российское правительство и Владимира Путина в том, что они "отдают очевидное предпочтение" избранному американскому президенту Дональду Трампу.

Россия действовала не только с помощью хакерских атак, отмечается в докладе, а также через пропаганду в "финансируемых государством СМИ" и работу "проплаченных" блоггеров и "троллей".

В спецслужбах США полагают, что Россия "будет использовать навыки", полученные в кампании во время американских выборов, чтобы и далее влиять на политический процесс в других странах.

В сообщении перед документом говорится, что опубликованный доклад является несекретной частью оригинала, потому он не содержит всей подкрепляющей информации.

Напомним, Трамп подверг сомнению утверждения о том, что именно Россия атаковала серверы демократов.

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что, возможно, не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Барака Обамы. Он анонсировал консультации Трампа с представителями американской разведке сразу же после его возвращения из Нью-Йорка.