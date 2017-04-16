Референдум в Турции. Побеждают сторонники Эрдогана

Источник: КорреспонденТ.net

Сторонники расширения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидируют на общенациональном референдуме, состоявшемся сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает местное телевидение со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета по итогам обработки чуть более половины бюллетеней.

Согласно им, переход от парламентской формы правления к президентской поддержали 57% избирателей. По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%.

Предшествовавшая референдуму кампания сильно расколола Турцию, поэтому по мере подсчета голосов по всей стране результаты еще могут измениться.

В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать "за" или "против" 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение.

Также предлагается отменить должность премьер-министра, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Противники утверждают, что с принятием изменений страна скатится к диктатуре.