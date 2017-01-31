Регистрировать на ВНО начнут 6 февраля

Источник: Українські новини

Украинский центр оценивания качества образования намерен провести внешнее независимое тестирование с 23 мая по 16 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра Вадим Карандий, передают Українські Новини.

"Первая сессия (основная) будет проходить с 23 мая по 16 июня 2017 года", - сказал он.

Карандий отметил, что дополнительная сессия будет проведена с 3 по 12 июля.

Регистрация на тестирование будет проведена в период с 6 февраля по 17 марта.

Карандий отметил возможность проживающих на оккупированных территориях граждан зарегистрироваться для прохождения внешнего независимого тестирования с 3 по 19 мая для участия в дополнительной сессии. На сайте центра граждане смогут сформировать и распечатать бланк регистрации, а лица, которые не могут это сделать самостоятельно, будут иметь возможность обратиться в пункт регистрации. Для выпускников школ пунктами регистрации являются их учебные заведения.

Вместе с бланком регистрационного заявления выпускники должны подать пакет документов в свои школы. Выпускники прошлых лет должны отправить пакет документов в свой региональный центр оценивания качества образования.

Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 31 марта.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2016 года Украинский центр оценивания качества образования заявил о намерении провести пробное внешнее тестирование 1 и 8 апреля 2017 года. Ориентировочная стоимость такого тестирования составит 120 гривен.