Рейтинг производителей стали: Украина на 11 месте

Источник: КорреспонденТ.net

Украина снова заняла 11 место в рейтинге мировых производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) на своем сайте.

Украина вернулась в десятку мировых производителей стали в 2015 году. После этого страна ухудшила позиции в рейтинге и заняла 11 место.

Первое место в рейтинге занял Китай с показателем 72 миллиона тонн (рост на 1,8 процента к марту 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Индия (9 миллионов тонн, +8,2 процентов)

Япония (8,9 миллиона тонн, +1,8 процентов)

США (7 миллионов тонн, +3,4 процентов)

Россия (6,2 миллиона тонн, +1,4 процентов)

Южная Корея (6,1 миллиона тонн, +6,4 процентов)

Германия (3,9 миллиона тонн, +1,9 процентов),

Турция (3,1 миллиона тонн, +14 процентов),

Бразилия (2,8 миллиона тонн, +13,7 процентов)

Италия (2,2 миллиона тонн, +9,5 процентов) В целом в марте 2017 года по сравнению с мартом прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг, увеличили производство стали на 4,6 процента - до 144,9 миллиона тонн.

При этом Украина по итогам января-марта текущего года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,1 процентов - до 6,1 миллиона тонн.