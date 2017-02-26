Ремонтники выехали на место подрыва ЛЭП в Авдеевке

Источник: 112.ua

Ремонтники выехали на место поврежденных обстрелами линий электропередач в Авдеевке. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter.

"Две группы энергетиков в пределах зоны безопасности вышли на осмотр поврежденных вчерашними обстрелами участков со стороны Авдеевки и (оккупированной, - ред.) Макеевки", - говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе прорыва ЛЭП в Авдеевке.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям доложили о ситуации в Авдеевке Донецкой области по состоянию на утро 26 февраля: город обесточен, вода подается по графику.

Напомним, утром 24 февраля жители Авдеевки остались без водоснабжения в результате обстрела со стороны боевиков. Позже воду в результате повреждения ДФС стали подавать почасово из запасных резервуаров.