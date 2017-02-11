Ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов, – Жебривский

Источник: Українські новини

По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои квартиры сами, мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе от начала российской агрессии", – написал Жебривский.

По словам чиновника, 12 февраля в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.