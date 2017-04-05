РФ представила свой проект резолюции по химатаке в Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Сирии. Об этом заявили в российском постпредстве при ООН, передает РИА Новости.

"Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", – рассказал пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

По его словам, сейчас идут консультации по проекту.

"Следующий раунд состоится сегодня несколько позже, как только компромиссный проект будет готов", – добавил дипломат.

Напомним, ранее США, Франция и Великобритания внесли в Совбез проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.