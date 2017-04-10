РФ сняла запрет на сжиженный газ в Украину - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

В России временно разрешили поставки сжиженного газа на украинский рынок.

Как пишет отраслевое издание OilNews со ссылкой на нескольких украинских трейдеров, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ временно отменила этот запрет.

"Открыто временное окно. Мы отгружаем газ по заявкам", – сказал оператор одной приграничной российской газонаполнительной станции (ГНС).

Тем не менее, не все операторы рынка подтверждают возобновление отгрузок.

"Нам известно об одной машине, которая выехала из Брянска (ГНС "Газпромэнергосеть-Брянск") на столичный рынок. Свой ресурс налить на заводе нам пока не удается", – поделился информацией крупный импортер.

Участники рынка рассказали, что 12 апреля ожидают официального разъяснения Федеральной службе по процедуре получения разрешений на экспорт сжиженных газов в Украину.