РФ согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием, - Лавров

Источник: РБК-УКРАИНА

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, сообщает российский "Интерфакс". "Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - отметил он. По мнению Лаврова, это будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения. "Я думаю, что это будет полезно и будет способствовать успокоению ситуации на линии соприкосновения и может помочь прекратить регулярный вывод тяжелых вооружений со складов", - отметил глава МИД РФ. При этом министр отрицательно высказался по поводу разворачивания вооруженной полицейской миссии на востоке Украины. "Эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям… Никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе не требуется", - подчеркнул Лавров. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ Себастианом Курцом, в ходе которой Порошенко поднял вопрос размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.



