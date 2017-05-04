РФ, Турция и Иран создадут "мирные" зоны в Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, передает Интерфакс.

Согласно документу, вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами.

При этом два члена делегации сирийской оппозиции покинули пленарное заседание встречи, а глава делегации вооруженной оппозиции Мухаммед Аллуш на пленарное заседание не прибыл.

"Мы не принимаем участие Ирана в качестве страны-гаранта", - сказал один из членов делегации оппозиции.