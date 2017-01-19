РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира, - Порошенко

Источник: РБК-УКРАИНА

По словам Порошенко, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России Президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Порошенко, необходимы совместные глобальные усилия для того, чтобы остановить агрессию России, как военную, так и в киберпространстве.

"Россия ведет глобальную кибервойну против мира, и тому полно доказательств. Это глобальная опасность и мир должен быть вместе, чтобы суметь противостоять ей", - отметил глава государства. Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает окончательного решения по безвизовому режиму в ближайшие недели.



