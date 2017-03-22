Roshen в прошедшем году заплатил больше налогов, чем в 2015

Источник: Українські новини

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen (Киев) уплатила 1,545 млрд гривен налогов в 2016 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации,

"Кондитерская корпорация Roshen в 2016 году уплатила 1,545 млрд гривен налогов и сборов, что на 16% больше, чем в 2015 году", - сказано в сообщении.

Из этой суммы общегосударственные налоги и сборы за 2016 год составили 1,266 млрд гривен, налоги в местные бюджеты - 140,86 млн гривен, единый социальный взнос - 138,41 млн гривен.

В то же время, согласно сообщению, 200 млн гривен корпорация направила на соцпроекты в прошлом году.

Среди таких проектов - помощь детской больнице "Охматдет" (Киев) и центру детской кардиохирургии и кардиологии МОЗ Украины, реконструкция Киевского академического драмтеатра на Подоле, расположенного на Андреевском спуске, модернизация государственного Черкасского зоопарка, а также помощь пострадавшим в АТО.

Как сообщали Українські Новини, акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" (Донецкая область), входящей в состав корпорации Roshen, приняли решение о продаже имущества предприятия, в частности комплекса самой фабрики и земельного участка.

Сама Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации; она не работает с 2014 года.

Кроме Мариупольской кондфабрики в состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Винницкий молочный завод Roshen, Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" (Россия), а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

В январе стало известно, что корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондфабрике, полная консервация запланирована на апрель.

Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.