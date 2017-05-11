Российский пропагандист Дмитрий Киселев вернулся из оккупированного Крыма с разбитым лицом

Источник: Українські новини

Гендиректор МИА "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев появился на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова "Пройти свой путь" со ссадинами на лице.

На вопросы журналистов Киселев сначала рассказал, что травмы - это "временная смена имиджа", но затем рассказал, откуда взялись повреждения.

"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", — заявил российский пропагандист.

"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", — добавил Киселев.

Ранее в аннексированном Крыму собака искусала дочь Марии Захаровой - пришлось вызывать санавиацию из Москвы, так как в местной больнице не оказалось вакцины.