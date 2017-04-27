Российский военный корабль затонул в Черном море

Источник: КорреспонденТ.net

В Черном море затонул корабль Черноморского флота РФ Лиман, ранее получивший пробоину. Все члены экипажа спасены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию Минобороны России.

"Судно Лиман от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло, – сказали в военном ведомстве РФ. – Все члены экипажа в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль".

В военном ведомстве подчеркнули, что сообщения пропавших без вести россиянах не соответствуют действительности.

Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется российское судно Улус-стар, которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

Как сообщал Корреспондент.net, корабль Лиман получил пробоину правого борта ниже ватерлинии в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор.

Турецкие СМИ передавали, что Лиман столкнулся с судном под флагом Того, которое перевозило скот. Причиной аварии якобы стал густой туман.

Лиман – средний разведывательный корабль Черноморского флота. В конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.