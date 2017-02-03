Российское посольство в Сирии второй день обстреливают из минометов

Источник: Українські новини

Посольство России в Дамаске (Сирия) подверглось прицельным минометным обстрелам 2 и 3 февраля, сообщает ТАСС.

"Жертв нет, но нанесен материальный ущерб", - сказано в сообщении со ссылкой на данные МИДа РФ.

В результате обстрелов одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая - в 20 метрах от главного въезда в посольство.

Виновными в обстреле российские дипломаты назвали повстанцев.