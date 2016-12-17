Россия готовит Украине курильский прецедент

Источник: 112.ua

Впервые за 11 лет президент РФ Владимир Путин посетил Страну Восходящего Солнца. Вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они искупались в горячем источнике, выпили коктейли под звёздным небом и уделили внимание территориальному спору вокруг Южно-Курильских островов ("Северные территории"), обсудили возможность заключения мирного договора, поручили экспертам согласовать условия совместной хозяйственной деятельности и договорились о сотрудничестве в экономической сфере. Япония является одной из стран-участниц "Большой семёрки", которая поддерживает продление санкций против России в ответ на агрессию в Украине. Общественность наблюдает за последствиями активизации российско-японского диалога для Украины.

Японский Крым

Чём-то территориальный спор вокруг Южных Курил напоминает проблему аннексии Крыма. Согласно договорённостям США, Великобританией и СССР на Ялтинской конференции в 1945 г., в обмен на проведение СССР военной операции по разгрому японской Квантунской армии, западные державы не препятствовали советской оккупации Южно-Курильских островов. Советская власть выселила с Южных Курил выселили 17 тыс. японцев. Токио периодически поднимал вопрос возвращения островов. Согласно Московской декларации 1956 г., Кремль соглашался вернуть Японии часть островов (Хабомаи, Шикотан), при условии подписания мирного договора. Впоследствии, стороны приняли дополнительные документы, направленные на поиск взаимно приемлемого решения по Южным Курилам (Токийская декларация 1993 г., Иркутское заявление 2001 г. и Японско-российский план действий 2003 г.). Однако, мирный договор не подписан по сей день. Формально, Россия и Япония находятся в состоянии войны.

Россия не желает возвращать Южные Курилы Японии по военно-политическим соображениям. Через незамерзающие проливы Южно-Курильских островов возможен круглогодичный проход Тихоокеанского военно-морского флота (ВМФ) из Охотского моря в Тихий океан. Тихоокеанский ВМФ способен доставлять ядерные боеголовки. Как в случае с Черноморским ВМФ в Крыму, он имеет для РФ идеологическое значение. Часть россиян верит, что с помощью военно-морского флота в Охотском море, Кремль может сдерживать Тихоокеанский флот США и военно-морские силы Китая в случае военно-политического конфликта. Если острова вернуться в состав Японии, то Россия будет вынуждена согласовывать каждый манёвр своих военных кораблей с японской стороной. Россия не желает зависеть в военно-политическом плане от Японии, которая является региональным союзником США.

Токио по сей день прилагает усилия для того, чтобы вернуть Южные Курилы. Полуобитаемые острова, где царит разруха, богаты рыбными ресурсами и полезными ископаемыми. Динамично развивающаяся Страна Восходящего Солнца, которая испытывает дефицит в территории и природных ресурсах, заинтересована использовать Южные Курилы в качестве объекта для инвестиционной и хозяйственно-экономической деятельности. До недавнего времени японское руководство отказывалось проводить на островах экономическую деятельность в соответствии с российским законодательством, считая, что для начала необходимо восстановить над ними свой суверенитет.

Японский клондайк под пятой Кремля

С недавних пор позиция Токио изменилась. По данным издания The Diplomat, приближённого к правительственным и около-правительственным кругам Японии, действующий премьер-министр Синдзо Абэ придерживается так называемого "нового подхода" в отношениях с Кремлём. Японские власти не отказываются от стремления вернуть Южные Курилы. В тоже время, допускается более гибкая линия в отношении "Северных территорий". Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину план о сотрудничестве на Южных Курилах в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, технологий, здравоохранения, инфраструктуры, в сегменте малого и среднего бизнеса. Де-факто, японский премьер предложил хозяину Кремля возможность совладения дотационными "Северными территориями", которые юридически остаются в составе России, но при этом японский бизнес получает доступ к островам и может осуществлять хозяйственную деятельность по российским законам.

Япония пытается вернуть Южные Курилы с помощью "мягкой силы" – инвестирования в их развитие, переселения туда своих граждан. Подобный прецедент уже имеет место в отношениях РФ и Китая. Поднебесная осуществляет экономическую и демографическую экспансию на Дальнем Востоке. Схожим образом Китай смог вернуть в свой состав остров Гонконг в 1997 г., который арендовала Великобритании в течении 99 лет. Со временем переселенцы из Японии смогут поднять вопрос о возвращении Южно-Курильских островов в состав Японии путём проведения референдума.

Токио налаживает отношения с Москвой ради того, чтобы РФ не поддерживала территориальные претензии Китая по отношению к Японии. В июне китайские и российские военные корабли устроили манёвры вблизи архипелага Сенкаку, на который претендует Пекин. С недавних пор РФ оказывает военное давление на Японию. В ответ на участие Японии в антироссийских санкциях, Россия начала процесс милитаризации "Северных территорий". Проводятся военные учения в пределах островов. В ноябре на территории Южных Курил РФ разместила ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", способные поражать военные корабли и морской десант.

По итогам переговоров Синдзо Абэ и Владимира Путина, Россия заинтересовалась возможностью совместного использования островов. В условиях напряжённых отношений с США и ЕС, которые продолжают политику антироссийских санкций в связи с непрекращающейся агрессией России в Украине, Кремль рассматривает азиатские страны в качестве альтернативных бизнес-партнёров. Стороны договорились о совместной хозяйственной деятельности. Начать решили с сотрудничества в области рыболовства, туризма и медицины.

Договорённости коснулись и других сфер. Япония намерена облегчить визовый режим для российских граждан ради содействия контактам в сфере бизнеса и туризма, науки и культуры. Кроме однократных виз будут выдаваться многократные сроком на три года. России выгодно улучшение отношений с Японией, которая рассматривается в качестве потенциального инвестора. В ходе форума "Российско-Японский бизнес диалог" были достигнуты договорённости о реализации совместных строительных проектов в российских городах Воронеж и Владивосток, совместной разработке энергоресурсов на Дальнем Востоке, расширении проектов в сфере производства и транспортировки сжиженного природного газа, демонтаже реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1". Ещё до визита Владимира Путина в Японию, руководители Сахалинской области и Хабаровского края представили японским коллегам 29 инвест-проектов на сумму $16 млрд. Обсуждалась возможность открытия медицинских центров на Дальнем Востоке японскими компаниями. Японское правительство увеличило бюджет фондов по развитию инфраструктуры за рубежом на $200 млрд., включив Россию в качестве приоритетного направления для инвестиций.

Последствия для Украины

Россия рассчитывает на то, что ради компромисса по курильскому спору и активизации сотрудничества в сфере бизнеса, Япония первой смягчит или отменит действующие антироссийские санкции. Москве нужен прецедент отмены антироссийских санкций до выполнения ею Минских договорённостей, чтобы данному примеру последовали страны-члены ЕС, включая Италию, Германию и Францию, которые также участвуют в "Большой семёрке" и являются основными экономическими партнёрами России в Европе.

Напомним, что в 2014 г. японское правительство приостановило консультации с Кремлём о смягчении визового режима, ввела персональные санкции в отношении 23 российских граждан и ввела запрет на поставки оружия и военных технологий в РФ. Страна Восходящего Солнца является участницей "Большой семёрки" и солидарна с Западом касательно политики антироссийских санкций в ответ на агрессию в Украине. Токио поддерживает намерения Киева восстановить территориальную целостность, учитывая наличие островных споров с РФ и Китаем. В канун визита Владимира Путина, генеральный секретарь Кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что Япония продолжит действовать с позиции "Большой семёрки" по вопросу санкций в отношении России. Бытует мнение, что император Японии Акихито не принял Владимира Путина, как подобает японской традиции, под предлогом состояния здоровья, для того, чтобы продемонстрировать солидарность Токио с Вашингтоном и Брюсселем по поводу политики сдерживания России.

В тоже время решение японских властей смягчить визовый режим для российских граждан, достигнутые договорённости о сотрудничестве Японии и РФ в сфере инвестиций, энергетики и других сегментов бизнеса создают основания для российских политиков утверждать, что не все участники "Большой семёрки" разделяют жёсткую позицию США по отношению к России. Япония создаёт нежелательный для Украины прецедент частичного отхода от действующих санкций против России при их формальном продлении.

Достигнутые договорённости с Японией о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах выгодны России не только для стимулирования экономического развития депрессивных островов. Кремль может навязывать Украине аналогичные условия в Крыму. Как и Япония, Украина последовательно отстаивает возвращения аннексированного Крыма в своё правовое поле. Япония, имея проблемы с территориальной целостностью, продемонстрировала свою готовность проводить экономическую деятельность на аннексированной Россией территории без требований о её безоговорочном возвращении. Россия заинтересована отработать сценарий совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южных Курилах и затем предложить Украине аналогичную модель сотрудничества в Крыму вместо того, чтобы вернуть полуостров. Россия рассчитывает, что часть украинского общества поддержит данный вариант решения крымского вопроса. После аннексии Крыма, своё имущество потеряли 4 тыс. украинских предприятий, а общая сумма убытков составила 1,8 трлн. грн. Полуостров покинули около 100 тыс. украинских граждан. Курильский прецедент позволяет России закрепить аннексированные территории в своём правовом поле. Это может усложнить процесс возвращение Крыма в состав Украины дипломатическим путём.

Георгий Кухалейшвили

политолог-международник,

магистр политических наук