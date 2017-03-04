Россия и НАТО впервые после оккупации РФ Крыма провели переговоры

Источник: Українські новини

Главные военные чиновники из союза НАТО и России провели первые прямые переговоры за последние три года после того, как Североатлантический союз прервал с Россией практические контакты, оставив только политические, через российскую агрессию против Украины.

Как сообщили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, телефонный разговор провели председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, пишет "Радио Свобода".

Оба генералы, говорится в сообщении, договорились оставаться на связи.

В Москве заявили, что в ходе беседы речь шла о возобновлении сотрудничества, предотвращение случайных инцидентов между вооруженными силами сторон и другие насущные вопросы безопасности. При этом российская сторона заявила, Герасимов выразил обеспокоенность за "значительное усиление военной активности НАТО у границ России".

Обе стороны подтвердили необходимость взаимных шагов для снижения напряженности и стабилизации положения в Европе", заявили в Москве.

Отношения между НАТО и Россией резко ухудшились после оккупации Россией украинского Крыма, а затем ее агрессии на части украинского Донбасса. Североатлантический союз прервал все практическое сотрудничество с Москвой, но оставил возможность политических контактов.