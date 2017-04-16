Россия: Коалиция лишь имитирует борьбу с ИГИЛ

Источник: КорреспонденТ.net

Первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич посоветовал западной коалиции по борьбе с боевиками "Исламского государства" самой присоединиться к России в Сирии.

Так он прокомментировал агентству РИА Новости предложение главы министерства иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, чтобы Россия присоединилась к западной коалиции для решения сирийского кризиса.

Клинцевич заявил, что эта коалиция "лишь имитирует" борьбу с боевиками "Исламского государства". Он усомнился, что решение присоединиться к ней будет правильным выбором.

В данном случае, "как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке" – нет, уж лучше вы к нам", отметил сенатор.