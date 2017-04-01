Россия может принять участие в Евровидении-2017, но с другим участником, - Кириленко

Источник: Українські новини

Россия может принять участие в "Евровидении-2017", однако с участником, который не нарушал законодательства Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио", сообщают Українські Новини.

"Россия может принять участиев Евровидении-2017 в Киеве, однако если участник будет такой, который не нарушал украинского законодательства. И я думаю точно такое же решение ухвалила бы Франция, Германия, Великобритания, Польша и любая другая страна", - заявил Кириленко.

По его словам, когда вопросы касаются Крыма, Украина базируется на решениях всех международных организаций.

"Никакая международная организация не признала аннексию Крыма", - акцентировал он.