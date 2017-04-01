Россия может принять участие в Евровидении-2017, но с другим участником, - Кириленко
Источник: Українські новини
01.04.2017
Россия может принять участие в "Евровидении-2017", однако с участником, который не нарушал законодательства Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в эфире "Украинского радио", сообщают Українські Новини.
"Россия может принять участиев Евровидении-2017 в Киеве, однако если участник будет такой, который не нарушал украинского законодательства. И я думаю точно такое же решение ухвалила бы Франция, Германия, Великобритания, Польша и любая другая страна", - заявил Кириленко.
По его словам, когда вопросы касаются Крыма, Украина базируется на решениях всех международных организаций.
"Никакая международная организация не признала аннексию Крыма", - акцентировал он.
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