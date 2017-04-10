Россия обвинила США в нарушении мирового права

Источник: КорреспонденТ.net

Глава российского МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф заявили, что ракетный удар США в Сирии является нарушением международного права.

"Такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом", - сказано на сайте МИД РФ.

Напомним, что президент России Владимир Путин также назвал атаку США в Сирии нарушением международного права.

Также отметим, что 12 апреля Лавров встретиться с Рексом Тиллерсоном - главой Госдепа США. По данным СМИ, госсекретарь потребует от Москвы отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.