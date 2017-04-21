Россия отчиталась об уничтожении химоружия

Источник: КорреспонденТ.net

Россия по состоянию на 20 апреля уничтожила более 39 тысяч тонн запасов отравляющих веществ. Об этом сообщается на сайте Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

"Уничтожено 39002,86 тонны отравляющих веществ, что составляет 97,6% от общих запасов", – говорится в сообщении.

В настоящее время на шести из семи объектов в России уничтожение химоружия завершено, оно ведется только на объекте в поселке Кизнер в Удмуртии. Изначально там находилось почти шесть тысяч тонн химоружия.

Ранее председатель госкомиссии по уничтожению химоружия, полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил президенту РФ Владимиру Путину, что процесс уничтожения химоружия в стране будет завершен в 2017 году.

В свою очередь начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин уточнил в комментарии Интерфаксу, что это произойдет не позднее октября текущего года.