Россия отказалась перехватывать ракеты США при новом ударе по Сирии: «Нет мандата»

Источник: Хвиля

лава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера о том, что США могут нанести новый удар по Сирии в случае химической атаки.

Как передает Интерфакс, сенатор заявил, что в этом случае Россия не будет перехватывать американские ракеты. Он пояснил, что российские вооруженные силы «находятся в Сирии для борьбы с терроризмом, а не для защиты от внешних угроз» и не имеют соответствующего мандата.

«А вот если этим займутся сирийские ПВО, то они имеют на это полное юридическое право», — заявил Озеров.

Кроме того в Кремле уже отрицают, что совместно с Ираном угрожали США.