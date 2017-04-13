Россия отказалась принимать участие в Евровидении-2017, - EBU

Источник: Українські новини

Европейский вещательный союз (EBU) официально заявил. что Россия не будет участвовать в Евровидении-2017. Об этом заявляется на официальном сайте конкурса, сообщают Українські Новини.

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", - заявлено в сообщении.

"Мы решительно осуждаем решение украинских властей наложить запрет на поездку Юлии Самойловой, как мы считаем, что это полностью подрывает целостность и неполитичность "Евровидения" и его миссию...", - подчеркнул Франк Дитер Фрейлинг, председатель референтной группы "Евровидения" .