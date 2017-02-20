Россия отклонила требование Украины о создании группы экспертов для урегулирования споров в ВТО

Источник: Українські новини

Россия на заседании Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 20 февраля отклонила требование Украины о создании экспертной группы ВТО для рассмотрения спора, инициированного украинской стороной, по поводу ограничения транзита поставок товаров из Украины в третьи страны.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают Українськи Новини.

"Как и ожидалось, РФ использовала единственный шанс отклонить требование о создании группы экспертов на первом заседании в соответствии с правилами и процедурами урегулирования споров в рамках ВТО", - сказала Микольская.

При этом она отметила, что Украина продолжит процедуру обжалования ограничительных мер России по транзиту и вынесет требование о создании группы экспертов на следующее заседание Органа по разрешению споров ВТО.

Также, по информации Микольской, во время заседания Европейский Союз выразил заинтересованность в рассмотрении данного дела и намерен присоединиться в качестве третьей стороны на стадии создания группы экспертов.

В Минэкономики уточнили, что, согласно правилам ВТО, на первом заседании Органа по рассмотрению споров ВТО страна, к которой предъявляются претензии, может единственный раз отклонить их. В случае повторного рассмотрения вопроса, такое право уже не действует.

В следующий раз просьба Украины о создании экспертной группы, согласно регламенту ВТО, будет рассмотрена Органом по рассмотрению споров организации не позже 21 марта.