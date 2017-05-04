Россия провела военные учения в аннексированном Крыму
Источник: Українські новини
04.05.2017
Россия провела венные учения в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вертолетчики морской авиации учились искать подводные лодки условного противника.
В учениях задействовали вертолеты Ка-27 и Ми-8 с участием персонала авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Черноморского флота РФ.
"Личный состав подразделений провел работы по стационарному развертыванию на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей", - сообщили в ведомстве.
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