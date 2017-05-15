Россия снова потребовала особый статус Донбассу

Источник: КорреспонденТ.net

Москва настаивает на введении особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера".

Об этом заявил представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, передает РИА Новости.

"Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по "формуле Штайнмайера", скорейшем разведении сил и средств сторон в станице Луганской", - сказал он.

Напомним, "формула Штайнмайера" (Франк Вальтер Штайнмайер - экс-глава МИД страны) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.