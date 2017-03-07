Россия в Гааге: Надо доказать умысел теракта MH-17

Источник: КорреспонденТ.net

Россия заявила в Гааге о необходимости иметь доказательства, с каким умыслом был предоставлен сепаратистам ракетный комплекс Бук, передает Лига.Новости.

Международный суд ООН в Гааге 6 марта начал слушания по иску Украины. О том, что Киев вменяет России можно прочитать здесь.

Российская сторона пригласила юриста Самуэля Вордсворта, который утверждает, что у Украины нет оснований для обвинений России в крушении самолета MH-17.

Его позиция основана на том, что не известно, был ли у поставщиков Бука умысел сбивать именно гражданский самолет. Юрист подчеркнул, что украиснкая сторона не предоставила доказательств того, что Бук доставили в Донбасс с целью атаки на гражданский самолет.

Вордсворт подчекрнул, что, исходя из сообщений в СМИ, сепаратисты планировали сбивать только военные украинские самолеты.

"Должно быть осознание того, что Бук поставляется именно для атаки на гражданский самолет. Но Украина утверждает лишь, что он был поставлен из России, и ничего больше", - пояснил юрист.

Также он отрицает, что комплекс Бук был привезен на Донбасс с российской территории.

Кроме того, российсий представитель Илья Рогачев заявил, что на момент падения Боинга на Донбассе находилось не менее 17 комплексов Бук-М1.

Кроме того, как сообщалось ранее, Россия отрицает правовую и фактологическую основу для внедрения Международным судом ООН мер, на которых настаивает Украина.