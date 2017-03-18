Россия вдвое увеличила военное присутствие на западной границе, - немецкая разведка

Источник: РБК-УКРАИНА

Российская Федерация вдвое увеличила военное присутствие на своей западной границе. Об этом в интервью Der Spiegel заявил глава немецкой разведки Бруно Каль. "Россия удвоила боевую мощь на западной границе.

Речь идет не только о комплексах "Искандер". В районе Крыма также есть множество летательных аппаратов и конвенциональных вооруженных сил. Это не говорит о том, что Россия ведет исключительно оборонительную защиту против Запада. Это нужно рассматривать и как потенциальную угрозу", - заявил Каль.

Он также не исключил вмешательство России в ход парламентских выборов в Германии. "В прошлом мы стали свидетелями этого не только в Германии, но и в других регионах Европы, где скоро должны состояться выборы", - добавил Каль.



