Россияне приобрели недвижимость в зданиях компании Трампа почти на 100 миллионов долларов, - СМИ

Источник: Українські новини

Российские бизнесмены приобрели недвижимость не менее чем на 98,4 миллиона долларов в жилом комплексе в штате Флорида, принадлежащем компании президента США Дональда Трампа. Об этом по итогам своего журналистского расследования сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, речь идет как минимум о 63 людях с российскими паспортами или пропиской, однако их может быть больше, так как часть владельцев апартаментов имеют возможность скрыть личность.

Авторы исследования отметили, что все сделки были законными, а связи бизнесменов с российскими властями не установлены.



Среди новых владельцев квартир якобы нет представителей ближайшего окружения российского президента Путина. Среди покупателей - экс-топ-менеджер подведомственного Минобороны России госагентства "Спецстрой" Юзвик Александр, президент банка "Викинг" (Санкт-Петербург) Андрей Устаев, бывший депутат Госсобрания Башкирии Вадим Гатауллин и др.