РПЦ включила День святого Патрика в православный календарь

Источник: Українські новини

Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика 30 марта. Такое решение было принято на заседании Священного Синода 9 марта. Об этом сообщает "Лента".



В синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ рассказали, что вместе с покровителем Ирландии в месяцеслов включили имена 15 святых, почитаемых в западных странах.

"При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом", -заявил Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.



Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. День святого Патрика отмечается как государственный праздник в Ирландии и США. В различных странах стали традиционными парады в честь ирландского святого.