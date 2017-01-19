Рютте поддержал введение безвизового режима ЕС с Украиной

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддержал введение безвизового режима для украинцев и продолжение антироссийских санкций. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, передает пресс-служба президента. "Премьер-министр Нидерландов подтвердил поддержку Украины в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности государства, включая Крым, а также скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, Порошенко и Рютте скоординировали усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в катастрофе МН-17. Напомним, ранее в МИД подтвердили вероятность ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах после 15 марта.



