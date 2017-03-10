С 1 апреля украинцы смогут без виз ездить в Албанию

Источник: Українські новини

Генеральный консул Украины в Мюнхене (Германия) Вадим Костюк заявляет, что соглашение Украины с Албанией о взаимной отмене визовых требований вступает в силу с 1 апреля. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"1 апреля 2017 вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований, которое было подписано 4 ноября 2016 в г. Тирана", - написал Костюк.

В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (загранпаспортами, удостоверениями личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государств в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.