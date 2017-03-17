Садовый считает, что во Львове нужно объявить чрезвычайное положение из-за проблем с вывозом мусора

Источник: 112.ua

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в городе нужно объявить чрезвычайное положение из-за проблем с вывозом мусора. Об этом он сказал на брифинге, сообщает пресс-служба горсовета.

По его словам, существует очень серьезная экологическая опасность. Сейчас нет резервного полигона, куда можно вывести отходы.

Мэр отметил, что такая же проблема в 4-х районах области.

"Должна быть четкая позиция государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Потому что Львов не может самостоятельно объявить чрезвычайное положение. Это должны сделать государственные органы власти: или регионального, или общегосударственного уровня", - сказал он.

Он проинформировал, что в конце прошлого года "Львовспецкомунтранс" взял в аренду брикетировочный пресс и оборудование для обертывания брикетов на случай чрезвычайных ситуаций с вывозом ТБО из Львова, но сейчас они заблокированы и не работают.

"Сейчас на Рясном уже стоит полностью смонтированный пресс, который может быть запущен после доработок. Для этого нужно ориентировочно две недели. Он отвечает всем экологическим требованиям, имеет все разрешительные документы, согласно действующему законодательству Украины", - добавил он.

Напомним, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Садовый заявил, что последний полигон, с которым был заключен договор об утилизации, отказался принимать отходы.

Президент Петр Порошенко обрушился с критикой на мэра Львова из-за ситуации с мусором. Он сказал, что Садовый "за два с половиной мэрских срока не смог решить острейший коммунальный вопрос и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины".