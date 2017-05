Самойлова в оккупированном Севастополе спела песню, подготовленную к Евровидению-2017

Источник: Українські новини

Российская певица Юлия Самойлова выступила на праздничном концерте в оккупированном Севастополе, посвященном Дню Победы, на котором исполнила подготовленную для "Евровидения" композицию Flame Is Burning, а также исполнила с севастопольцами песню "День Победы", передает ТАСС с места события.

Певица выступила на площади Нахимова в Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения", где она не принимает участия из-за запрета украинских властей на въезд в эту страну.

Она исполнила здесь песни "Молитва", "Соловьи", которую подготовила специально для концерта в Севастополе, а также "Да здравствует мир", I Will Always Love You, "Новый день", "Стена", Flame is Burning (с этой песней она должна была выступать на "Евровидении в этом году).

В завершение концерта Самойлова исполнила песню "День Победы".