Samsung Galaxy S8 Plus "засветился" в бенчмарке
Источник: КорреспонденТ.net
02.03.2017
В Сети появились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 Plus до официального релиза гаджета. Протестирован был смартфон на базе топового процессора Snapdragon 835 от Qualcomm.
В итоге тестов фаблет набрал 1929 баллов в одноядерном тесте и 6084 балла в многоядерном тесте. Для сравнения, согласно данным бенчмарка GeekBench, iPhone 7 показал 3506 балла с одним ядром, и 6073 балла с двумя.
Известно, что презентация топового смартфона южнокорейского производителя намечена на 29 марта этого года. Состоится она в Нью-Йорке, в рамках мероприятия Unpacked.
По предварительной информации, младшая модель гаджета обойдется в 799 евро, а старшая - в 899 евро. Это, в среднем, на 100 долларов дороже прошлогодних моделей.