Samsung Galaxy S8 Plus "засветился" в бенчмарке

Источник: КорреспонденТ.net

В Сети появились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 Plus до официального релиза гаджета. Протестирован был смартфон на базе топового процессора Snapdragon 835 от Qualcomm.

Отмечается, что гаджет, подвергшийся проверке, имел 4 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 7.0 Nougat.

В итоге тестов фаблет набрал 1929 баллов в одноядерном тесте и 6084 балла в многоядерном тесте. Для сравнения, согласно данным бенчмарка GeekBench, iPhone 7 показал 3506 балла с одним ядром, и 6073 балла с двумя.

Известно, что презентация топового смартфона южнокорейского производителя намечена на 29 марта этого года. Состоится она в Нью-Йорке, в рамках мероприятия Unpacked.

По предварительной информации, младшая модель гаджета обойдется в 799 евро, а старшая - в 899 евро. Это, в среднем, на 100 долларов дороже прошлогодних моделей.