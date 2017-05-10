Савченко назвала Индию Крымом
Источник: Українські новини
10.05.2017
Депутат Верховной Рады, летчица Надежда Савченко уехала из украиснкого Киева в Индию подальше от "Евровидения".
Об этом она написала в своем блоге на "Гордон".
"В Индии я впервые, и на первый взгляд мне эта страна показалась малоприятной. Природа и архитектура похожи на Ирак, только войны нет. Везде грязно, жарко и душно. Ближайшее сравнение с Украиной - Индия похожа на Крым". - заявила Савченко.
Она также отметила "большой плюс этой поездки", который заключается в том, что политику удастся пропустить "тошнотное "Евровидение".
Напомним, Савченко возглавила партию, названую в ее честь.
Поделиться: