Савченко обнародовала список пленных, которых она посетила на Донбассе, и рассказала об условиях их содержания

Источник: 112.ua

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала список украинских пленных, которых она посетила в на оккупированной территории Донецкой обл. Соответствующий список Савченко разместила на Facebook.

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит "1+1" и "5 канал". Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", - написала Савченко.