Савченко поговорила с индийским гуру и японским монахом о восстановлении мира в Украине

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) провела встречу с индийским гуру, общественным деятелем, основателем МО "Искусство жизни" Шри Шри Рави Шанкар и с японским буддистским монахом-миротворцем и Учителем монашеского Ордена Ниппондзан Мьоходзи Дзюнсеем Терасава.

Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

"В последние недели имела встречи с духовными лидерами, Шри Шри Рави Шанкар и Дзюнсей Терасава. Эти светлые люди имеют светлую цель помочь налаживанию мира в Украине и процесса обмена пленными. Каждый из них имел опыт в содействии урегулирования многих военных конфликтов в мире. Шри Шри Рави Шанкар, индийский гуру, общественный деятель, основатель МО "Искусство жизни" и Дзюнсей Терасава, японский буддистский монах-миротворец и Учитель монашеского Ордена Ниппондзан Мьоходзи в Евразии, консультант Международного бюро мира в Совете по правам человека при ООН. Эти люди имеют искренние намерения помочь украинцам найти путь к миру на нашей земле", - написала она.

Также Савченко сообщила, что Шри Шри Рави Шанкар просил встречи с Президентом Украины. Но Порошенко не нашел времени для встречи.