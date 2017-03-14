Сбербанк ввел ограничения на выдачу наличных

Источник: КорреспонденТ.net

Сбербанк ввел ограничения на выдачу наличных со своих банкоматов украинским клиентам на территории Украины и за ее пределами, сообщает пресс-служба банка.

"В связи с неправомерными действиями третьих лиц с блокировки главного офиса ПАО Сбербанк, причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка", – пояснили в финучреждении введение ограничений.

Клиенты банка могут снять в течение суток в банкомате не больше 20 тысяч гривен, 800 долларов или евро из обычных карт физлиц. Для VIP-клиентов другие лимиты – 50 тысяч гривен, 2 тысячи долларов или евро.

"Указанные лимиты установлены на снятие средств как в Украине, так и за ее пределами. Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений", – уточнили в Сбербанке.

С 15 марта лимиты и на выдачу наличных средств через кассы – не более 30 тысяч гривен (эквивалент в других валютах) в сутки на одного клиента.

Сбербанк также существенно увеличил тарификацию относительно переводов средств в иностранной валюте в другие банки:

"С 15 марта 2017 года устанавливается тарификация по переводам в долларах США, евро, российских рублях и/или других иностранных валютах с текущих счетов клиентов-физических лиц, открытых в ПАО "Сбербанк", на счета, открытые в банках Украины, на уровне 5% (минимум 50 долларов США/ 50 Евро/ 3000 российских рублей)", – говорится в сообщении.

Напомним, ситуация вокруг дочернего банка Сбербанка России в Украине – ПАО Сбербанк – обострилась после того, как 7 марта банк сообщил о готовности обслуживать лиц-владельцев "паспортов" ДНР и ЛНР. В НБУ заявили, что будут инициировать применение санкций к финучреждению.