Сбербанк заявил, что не уходит из Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Глава Сбербанка Герман Греф не называл вариантов выхода банка с украинского рынка, сообщила пресс-служба финансовой организации.

"Обсуждаемые в отдельных СМИ варианты решения проблемы в виде "ликвидации" или "продажи" принадлежат авторству самих СМИ и не являются официальной позицией Сбербанка, озвученной когда-либо его представителями", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом президент Сбербанка отметил, что отделения российского банка на Украине уже более 100 раз сталкивались с проявлением "варварства и вандализма" со стороны радикальных активистов.

"Банк работает с ограничениями, и, конечно, очень хотелось бы иметь поддержку со стороны официальных органов в части восстановления нормальных условий работы", - подчеркнул Греф.