СБУ отменила разрешение Рубану на пересечение линии разграничения, - Гитлянская

Источник: 112.ua

Служба безопасности Украины отменила разрешение руководителю центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану на пересечение линии разграничения. Об этом на своей странице в facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ отменила разрешение на пересечение линии столкновения гражданину Рубану В. В." - гласит заявление Елены Гитлянской.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что изучают вопрос отмены разрешения руководителю центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану пересекать линию соприкосновения.

Как известно, Служба безопасности Украины опрашивает руководителя центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана из-за нарушения порядка пересечения линии соприкосновения в зоне АТО.