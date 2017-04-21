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СБУ проведет учения возле Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

21.04.2017

На территории Генического района Херсонской области на границе с оккупированным Крымом пройдут антитеррористические учения СБУ.
 
Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления СБУ в регионе Виктория Шакула, пишут Крым.Реалии.
 
"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - сказала она.
 
При этом Шакула добавила, что местных жителей просят сохранять спокойствие "в связи со сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам".
 
При этом она подчеркнула, что на работу пункта пропуска Чонгар проведение антитеррористических учений не повлияет.
 
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