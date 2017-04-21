СБУ проведет учения возле Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

На территории Генического района Херсонской области на границе с оккупированным Крымом пройдут антитеррористические учения СБУ.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления СБУ в регионе Виктория Шакула, пишут Крым.Реалии.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", - сказала она.

При этом Шакула добавила, что местных жителей просят сохранять спокойствие "в связи со сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам".

При этом она подчеркнула, что на работу пункта пропуска Чонгар проведение антитеррористических учений не повлияет.